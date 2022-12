Richarlison se emociona e chora ao encontrar ídolo, Ronaldo Fenômeno

06/12/2022 | 14:10



Após a vitória do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, Richarlison teve um encontro emocionante com um de seus ídolos, Ronaldo Fenômeno. Na última segunda-feira, dia 5, o jogador da seleção ficou bastante emocionado ao ser entrevistado pelo ex-jogador.

Cheio de sorrisos, os dois começaram a conversa já se divertindo e Ronaldo fez um pedido especial, que Richarlison lhe ensinasse a sua dancinha de assinatura dos gols.

Ao longo da conversa, Ronaldo elogiou a atuação de Richarlison nos jogos e a postura como atacante da seleção. E também já deixou avisado que caso o Brasil ganhe a grande final, o jogador do Tottenham vai precisar fazer o corte cascão usado por Fenômeno na Copa do Mundo de 2002.

- Vou cobrar o cascão, hein?! Depois do título, do hexa... Não vamos dar brecha para os haters.

E é claro, rolou a dancinha do pombo!

Apesar de todas as risadas que os dois deram, no final da gravação, Richarlison ficou emocionado ao falar sobre a admiração que tem pelo ex-atacante da seleção brasileira e não conseguiu segurar as lágrimas.

- Quando eu te vi foi lá em Londres, em um evento da Nike. Mas só deu tempo de tirar uma selfie porque tinha muita gente. E eu fico emocionado assim de ver, porque é meu ídolo, né? Assim como o Neymar. Você é uma inspiração desde criança.