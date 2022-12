Grande ABC está com 461 vagas de emprego

da Redação



05/12/2022 | 10:33



Com o início desta semana, o Grande ABC disponibiliza 461 novas vagas de emprego nas mais variadas áreas. São Bernardo oferece 230 oportunidades, sendo 100 destinadas a operador de telemarketing ativo e receptivo, 52 para auxiliar de limpeza e 18 para instaladores e reparadores de equipamentos ou linhas telefônicas, além de vagas para balconista, eletricista, zelador, vendedor, controlador de acesso, entre outras.





O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, por sua vez, conta com 81 vagas disponíveis. Entre as diversas funções disponíveis no painel, que faz parte do programa Emprega Mauá, estão: auxiliar de manutenção predial, auxiliar operacional de logística, costureira, encanador, líder de qualidade e motorista de caminhão.





Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, é possível deixar os dados cadastrados para oportunidades futuras. Profissionais interessados devem comparecer entre segunda e sextafeira, das 8h às 17h, no CPTR de Mauá (Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz), portando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires anuncia outras 80 oportunidades de emprego para esta semana. Entre as vagas abertas, estão: assistente administrativo, copeiro, garçom, auxiliar de manutenção predial, operador de empilhadeiras, repositor de mercadorias e auxiliar Administrativo PcD. O PAT funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55 ­ Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.





Já em Diadema, que apresenta 52 novas vagas, as oportunidades vão de ajudante de cozinha, arquiteto, confeiteiro, alonguista de unhas, mecânico de empilhadeiras elétricas, prensista, tesoureira, orçamentista, estagiário de engenharia civil e motorista com CNH B ou CNH C. O município também oferece 8 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência), como auxiliar de produção, atendente de loja e operador de caixa. Para se candidatar, basta acessar o site emprega.diadema.sp.gov.br/.





Por fim, Santo André divulga 18 empregos para esta semana, com cargos de vendedor para comércio varejista, subgerente de loja, operador de escavadeira, oficial de manutenção predial, gerente de restaurante, cozinheiro do serviço doméstico e eletricista de manutenção no geral. Os salários variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.500,00, com vagas que exigem disponibilidade de horário e outras para período comercial comum. A escolaridade varia de ensino fundamental completo até ensino médio completo. Interessados podem se candidatar através do App Sine Fácil, do Portal Gov.br ou presencialmente no CPETR da Prefeitura de Santo André (Térreo 1, com agendamento pelo site: web. santoandre.sp.gov.br/.)