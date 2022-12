Ásia: bolsas fecham em alta, após China relaxar restrições contra covid em Pequim

05/12/2022 | 07:17



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, 5, com destaque para os índices acionários da China, mais uma vez impulsionados por novos relaxamentos de restrições contra a covid-19 no país ao longo do fim de semana.

O índice Xangai Composto fechou em alta de 1,76%, a 3.211,81 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,88%, a 2.062,63 pontos. Já o Hang Seng, de Hong Kong, terminou o pregão com salto de 4,51%, a 19.518,29 pontos, sustentado principalmente pelos ganhos de 9,3% do seu subíndice de tecnologia. Outro destaque, ações do setor imobiliário também tiveram forte queda, com Country Garden Holdings (+18,06%) entre os melhores desempenhos do dia.

A capital Pequim e a metrópole Shenzhen estiveram entre as cidades que receberam uma nova rodada de flexibilização das regras impostas contra a covid-19 na China. A partir desta semana, não serão mais exigidos testes negativos para usar o transporte público. O país tem relaxado suas medidas desde a semana passada, após dias de protestos contra a política de covid-zero do governo de Xi Jinping.

"Se essas mudanças forem observadas em outras cidades chinesas, isso deve aumentar o otimismo do mercado nesta semana", pondera o Danske Bank. As regras anti-covid de Pequim tem pressionado a economia do país, como pôde ser observado no índice de gerentes de compras (PMI) composto de novembro, que caiu a 47,0, com queda a 46,7 só no setor de serviços.

O PMI de serviços do Japão também recuou em novembro, mas a nível acima de 50 pontos, que separa contração de expansão da atividade. Por lá, a bolsa de Tóquio fechou em leve alta de 0,15%, a 27.820,40 pontos, enquanto o índice sul-coreano Kospi contrariou a movimentação geral ao recuar 0,62%, a 2.419,32 pontos.

Entre outros mercados, o taiwanês Taiex teve ganho modesto de 0,07%, a 14.980,74 pontos, e o australiano S&P/ASX 200 subiu 0,33%, a 7.325,60 pontos. Com informações de Dow Jones Newswires.