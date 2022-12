Fonte revela que Rei Charles III se distanciou ainda mais de Príncipe Harry porque ele ficava pedindo insistentemente por dinheiro

04/12/2022 | 10:10



Vamos combinar que depois da morte da Rainha Elizabeth II, várias polêmicas começaram a surgir ainda mais dentro da família real britânica. E segundo informações do The Sun, a antiga monarca teria trabalhado arduamente em seus últimos meses de vida para conseguir a reconciliação entre o filho mais velho e o neto, Príncipe Harry.

De acordo com informações do jornal, o atual Rei da Inglaterra havia até parado de atender as ligações de seu filho caçula porque Harry estaria pedindo dinheiro para ele. O The Sun, teve acesso a uma fonte próxima da família real que contou ao veículo que a Rainha Elizabeth II questionou o filho sobre ele aceitar emails de Harry, mas não ligações, então ele respondeu:

- Porque eu não sou um banco!

Ainda de acordo com a fonte, a Rainha sempre aconselhava o neto, mas se em algum momento ele pedia ajuda, a monarca falava para ele recorrer ao pai.

- Harry não está tão bem [financeiramente] quanto as pessoas são levadas a acreditar. Ele estava querendo dinheiro.

Vixe!