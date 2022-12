Jin, do BTS, completa 30 anos de idade no domingo e ganha data de início no serviço militar

03/12/2022 | 14:10



Parabéns! Kim Seok-Jin, do grupo sul-coreano BTS, já completou 30 anos de idade no país - isso porque o fuso-horário do país está 12 horas a frente do Brasil.

Assim como os outros membros do grupo - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook - o cantor mais velho do grupo é obrigado pelas leis da Coréia do Sul a servir no exército por no mínimo dois anos, segundo a lei criada na fundação do país em 1948. Originalmente, todos os cidadãos sul-coreanos deveriam servir até os 28 anos de idade mas, com o sucesso do grupo, eles foram a exceção da regra, tendo seu prazo estendido.

No próximo domingo, dia 4, Jin atinge a idade limite de 30 anos de idade. Segundo a agência de notícias asiática Yonhap, ele deverá apresentar-se em Yeoncheon, na província de Gyeonggi na Coréia, para uma recruta de cinco semanas. Depois, continuará para uma unidade da linha da frente.

Vale lembrar que os sete coreanos entraram em hiatus em outubro deste ano para que todos os cantores pudessem exercer sua função como cidadãos do país. Em nota oficial, a empresa que agencia o BTS se pronunciou:

Tanto a empresa como os membros da BTS esperam que a banda se reúna, novamente, por volta de 2025, após cumprirem os seus compromissos de serviço militar.

A seguir, confira um colírio do grupo de K-Pop mais quente do momento, BTS!