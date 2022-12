Sainz vê 2022 como 'ano mais desafiador' e admite aprendizado na Ferrari

03/12/2022 | 11:39



Carlos Sainz sofreu para fazer frente a Max Verstappen e até mesmo para seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. O espanhol sofreu com abandonos e com as mudanças no carro, e terminou a temporada de 2022 com apenas uma vitória, no GP da Inglaterra. Ele admitiu que enfrentou o "ano mais desafiador" da sua carreira, mas revelou ter levado vários aprendizados para 2023.

"Acho que, nesse sentido, foi o ano em que mais aprendi desde 2015 - foi meu primeiro ano na Fórmula 1. Depois tive anos mais difíceis e fáceis, mas nunca um ano tão desafiador como 2022. Como equipe, como indivíduo, com tantos abandonos, ainda conseguimos virar a temporada e agora estou pilotando novamente no nível que sei que posso pilotar. Vou pegar os aspectos positivos e levá-los para o próximo ano", disse o piloto.

Após um começo muito frustrante, Sainz começou a se recuperar no GP do Canadá, onde fez a volta mais rápida da corrida. Na etapa seguinte, conquistou a pole e venceu o GP inglês. Voltou a fazer a volta mais rápida na França, mas não conseguiu estar no mesmo nível de Verstappen e Leclerc, campeão e vice no campeonato de pilotos.

"Muito, para ser honesto. Foi um início de temporada desafiador, comigo imediatamente com o pé atrás e enfrentando desafios que provavelmente não esperava ter. Mas sinceramente estou muito orgulhoso, pela forma como recuperei a época, pela forma como consegui manter-me motivado, mesmo com todos os altos e baixos que tive, com todos os contratempos que tivemos", contou.

O espanhol também cravou a pole nos Estados Unidos, mas acabou abandonado e deixando a chance de vencer mais um GP na temporada escapar. Com isso, Sainz terminou na quinta posição no mundial de pilotos, atrás de Max Verstappen, Leclerc, Perez e Russel.

"Eu me encontrei em uma posição em que estava pilotando com este carro, estive constantemente fora do ritmo nas primeiras cinco, seis corridas, e tive que lutar muito para mudar algumas coisas na minha pilotagem, algumas coisas no carro, tentar deixar o carro um pouco mais próximo do meu gosto. Senti como se tivesse dado um grande passo como piloto em minhas habilidades, em meu desenvolvimento e aprendi muito", finalizou.

Sainz está confirmado como piloto da Ferrari para a temporada de 2023, que está prevista para começar no dia 5 de março, no Bahrein.