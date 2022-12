Pelé está em tratamento paliativo porque não responde mais à quimioterapia

03/12/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, Pelé que está com os seus 82 anos de idade não anda muito bem de saúde e teve que dar entrada recentemente novamente no Albert Einstein por conta de uma infecção respiratória.

De acordo com a Folha de São Paulo, o ex-jogador de futebol não está mais respondendo aos tratamento quimioterápicos que vinha fazendo desde setembro de 2021, quando na época foi operado de um câncer de intestino.

Ainda segundo informações do jornal, Pelé estaria em cuidados paliativos exclusivos, a quimioterapia teria sido suspensa e ele segue recebendo medidas de conforto para aliviar a dor e a falta de ar, sem terapias intensivas. Em um comunicado divulgado pelo hospital que a Folha de São Paulo teve acesso da última sexta-feira, dia 2, eles informaram:

Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira, dia 29, para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento.

Desejamos que tudo fique melhor na vida do rei do futebol.