Kim Kardashian está aliviada por finalizar o divórcio com Kanye West por não querer que caso fosse para julgamento

01/12/2022 | 15:10



Kim Kardashian está livre, leve e solta. De acordo com a revista People, a socialite está se sentindo aliviada por finalizar o divórcio com Kanye West sem que precisassem marcar um julgamento para o caso.

[Kim e Kanye] tiveram vários desentendimentos iniciais sobre os quais agora eles conseguiram concordar. Kanye acabou aceitando a maioria das coisas que se opôs no passado, disse uma fonte ao veículo.

Inclusive, mesmo com a separação, Kim está otimista de que ela e o rapper poderão criar os filhos em paz.

Embora Kim e Kanye dividam a custódia [das crianças], Kim é a cuidadora principal. Eles concordaram que Kanye precisa falar com Kim em particular sobre quaisquer reclamações e não ir a público. Ela quer que as crianças sejam protegidas. Kim espera que a co-parentalidade seja um pouco mais fácil de agora em diante, completou o insider.

Contudo, como nem tudo são flores, outra área da vida da Kardashian parece estar fora dos trilhos. A parceria de longa data com a grife Balenciaga não anda muito bem desde a polêmica campanha de crianças segurando ursos de pelúcia vestidos com roupas sadomasoquistas. De acordo com o TMZ, Kim recusou uma proposta para 2023 e não sabe se continuará ao lado da marca. A fonte ainda contou que a empresária já até estaria boicotando alguns looks.