Volkswagen anuncia nova diretora de TI para a América do Sul

Da Redação



01/12/2022 | 13:11



A Volkswagen anunciou nesta quinta-feira (1°) Cristina Cestari como CIO (Chief Information Officer) para a região da América do Sul. Cristina ficará responsável pela direção da tecnologia da informação. Segundo a fabricante de veículos alemã, a executiva chega para colaborar com a forte transformação digital da empresa vem implementando ao longo dos últimos anos trazendo cada vez mais modernidade para a operação e sinergia entre todas as áreas da companhia.

A executiva reportará para Ciro Possobom, COO (Chief Operation Officer) da Volkswagen do Brasil, para temas nacionais, e para Alexander Seitz, chairman executivo da Volkswagen América do Sul, para os temas regionais. Cristina também fará parte do Comitê Executivo da marca na região.

“O papel da Cristina dentro da jornada de transformação digital da Volkswagen será essencial. Nossa operação e colaboradores se beneficiarão da sua experiência, que nos ajudará termos cada vez mais uma estrutura transversal e integrada, além de acelerarmos ainda mais a transformação”, comenta Ciro Possobom.

Com sólida e reconhecida experiência dentro da área da tecnologia da informação, Cristina atuou por 20 anos no Banco Itaú e nos últimos 5 anos esteve na Brasil Warrant, onde era responsável direta pelas equipes de TI e Operações. Ela é graduada em Processamento de Dados pela Fatec-Santos, possui MBA (Master in Business Administration) em Gerenciamento de Processos na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e certificado de formação de Conselheiros de Administração no IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

“É uma nova etapa que assumo com grande entusiasmo! O trabalho em parceria com todas as áreas da empresa e a manutenção de um diálogo constante sobre Tecnologia vão acelerar nossa transformação e gerar resultados cada vez melhores”, diz Cristina Cestari.