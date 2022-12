Rodrigo Mussi relembra momento chocante após acidente: Corpo ainda estava um pouco desfigurado

01/12/2022 | 09:10



Rodrigo Mussi voltou a falar sobre o grave acidente de carro que sofreu em março de 2021. Em entrevista para o podcast PodSempre, o ex-BBB relembrou dos momentos tensos no hospital, após acordar do coma.

- Eu estava quase 40 ou 45 quilos mais magro, olhei na frente do espelho. Um tempão depois e eu comecei realmente a chorar porque falei: Meu, não é por isso que eu luto. Meu pescoço fininho, eu estava muito magrinho, o corpo ainda estava um pouco desfigurado. Aquilo foi muito chocante!

Mussi contou que demorou um tempo para assimilar o que tinha lhe acontecido.

- Depois que eu tomei consciência. Mas ali, eu fui vendo a gravidade do que tinha acontecido. Mesmo depois de uma ou duas semanas de recuperação, eu falei: Não é possível que foi grave desse jeito.

Durante a conversa, Rodrigo ainda falou sobre os seus ferimentos e sequelas:

- Quebrei a cabeça na frente e atrás, as pernas e as costas também. Eu tive uma hemorragia na cabeça e na hora que acordei, não estava enxergando igual a antes. Foi a coisa mais drástica para mim. Perguntei: Quando volta?. E passavam os dias e não ia melhorando. Saí do hospital e fui procurar ajuda e soube que a vista esquerda não vai voltar a ser como antes.

Para finalizar, o ex-BBB compartilhou uma conversa chocante que teve com uma de suas médicas no Hospital das Clínicas, onde ficou internado.

- No terceiro dia nós íamos dar morte encefálica para você. Em quatro horas você teve uma reação surreal. Ela não entrou muito em detalhes. Mas disse que só queria que eu entendesse que se estou vivo, falando e caminhando é uma coisa inimaginável seis meses atrás para os médicos. Isso foi muito forte.

Mussi também se emocionou ao falar do neurocirurgião que o operou.

- Queria muito encontrar ele porque, depois tive acesso a ele, é um senhorzinho que tem muitos anos de experiência. E ele falou que depois da minha cirurgia, ficou duas noites sem dormir. E aquilo também foi forte para mim, porque ele é um médico muito experiente.