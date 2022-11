Paço de Ribeirão Pires não terá atendimento após ataque hacker

Da Redação



29/11/2022 | 11:29



Atualizada às 11h57

O Paço Municipal de Ribeirão Pires não contará com atendimento ao público nesta terça-feira (29). Em comunicado divulgado pela Prefeitura do município, um possível ataque hacker nas redes foi identificado pela equipe de Tecnologia de Informação do Paço ontem (28), durante o jogo do Brasil. Por conta da avaliação dos profissionais nos sistemas, a praça de atendimento não funcionará. Ainda não há previsão sobre o restabelecimento do sistema e o retorno dos serviços.

“Durante o jogo do Brasil na tarde desta segunda-feira, dia 28, a equipe de Tecnologia de Informação identificou um possível ataque hacker nas redes da Prefeitura. Imediatamente os sistemas de segurança foram acionados e, desde então, os profissionais estão avaliando a situação,” diz o Paço no comunicado publicado. A Prefeitura informou ao Diário que todos os serviços da Prefeitura estão fora do ar.

“Neste primeiro momento estamos efetuando o backup para mitigar os efeitos do ocorrido e preservar os dados dos contribuintes, atuando em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Após esse processo, já será possível colocar os serviços no ar novamente”, explicou o secretário de Assuntos Estratégicos e Modernização, Raphael Volpi.