China acelera vacinação de idosos contra covid após reunião do Conselho Estatal

29/11/2022 | 07:17



O Conselho Estatal da China, equivalente ao gabinete, realizou reunião sobre os recentes protestos contra as medidas do governo de Xi Jinping para conter o coronavírus, em estratégia conhecida como "covid-zero". Sem abrir mão da postura rígida, o Conselho determinou que "províncias, regiões autônomas e municipalidades" reforcem a vacinação de idosos, com atenção especial para os chinesas com mais de 80 anos, já que são mais vulneráveis ao vírus.

Para acelerar a imunização, Pequim determinou um menor intervalo entre as doses e aprovou novas combinações de vacinas diferentes.

O governo chinês ordenou ainda que as autoridades locais adotem estratégias mais "diversificadas" de combate ao vírus, de forma a terminar com métodos "simplificados" de abordagem única.

A reunião do Conselho foi recebida com certo desapontamento por alguns participantes do mercado, que esperavam alterações mais concretas na política de covid-zero.