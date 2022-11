Grande ABC oferece 656 oportunidades

Da Redação



28/11/2022 | 09:23



Entre as 656 novas vagas de emprego no Grande ABC, o recorde de oportunidades fica com São Caetano, que oferece 283 nesta segundafeira (28). Entre os cargos, a maioria são do setor operacional, como técnico mecânico, serralheiro, eletricista, garçom, manicure, atendente de caixa e padeiro, além de vagas de estágio e na área da saúde. Mais informações podem ser encontradas no Portal do Emprego da Prefeitura de São Caetano.

Mauá, por sua vez, tem 118 vagas de trabalho, que vão desde ajudante de carga e descarga, ajustador mecânico e auxiliar administrativo até conferente, costureira e fiscal de piso, com vagas para PcD (Pessoas com deficiência) incluídas. Interessados devem comparecer ao CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. Trabalhadores em busca de recolocação profissional também podem procurar o local para novas candidaturas.

Santo André, que soma 111 vagas, tem 75 oportunidades para operador de caixa, 12 para vendedor e 5 para assistente administrativo, entre várias outras funções exclusivas para PcD e empregos temporários. Quem se interessar deve acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou o site servicos.mte.gov.br.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Ribeirão Pires conta com 40 vagas de repositor de mercadorias, 20 para operador de telemarketing receptivo, 18 para instalador e reparador de linhas telefônicas e várias outras funções, que somam 93 oportunidades.

Por fim, o Centro Público de Emprego e Renda de Diadema está com 51 novos trabalhos, sendo oito destinados à PcD (Pessoas com Deficiência). São cinco vagas de auxiliar em serviços gerais, quatro vagas para vendedor externo, duas vagas para prensista e muito mais. Para outras informações, basta acessar o site emprega.diadema.sp.gov.br.