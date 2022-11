Aliado de Orlando apoiará chapa com PT em Ribeirão

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



28/11/2022 | 08:33



O ex-prefeito de Ribeirão Pires Adler Kiko Teixeira (PSDB) irá anunciar apoio a Humberto D''''''''Orto, o Amigão (PSB), na eleição suplementar do município, marcada para 11 de dezembro, em chapa que terá Renato Foresto (PT) como candidato a vice. A informação foi confirmada por fontes ligadas à campanha de Amigão e também ao PSDB.

Kiko é secretário de Administração e Inovação de São Bernardo, além de Aliado do prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB), que não faz questão de esconder sua oposição pelas ideias do PT.

"O PT destruiu São Bernardo e todo o Brasil. O Grande ABC foi o berço do PT e, no que depender de mim, será o cemitério, porque aqui eles não vão mais governar", declarou Orlando em evento que recebeu o então candidato a governador, e posteriormente eleito, Tarcício de Freitas (Republicanos), no dia 18 de outubro.

O PSDB não terá candidato na eleição para prefeito de Ribeirão Pires pela primeira vez desde 2012. O ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) foi registrado como o candidato da federação Cidadania/PSDB, que terá Eliete Vieira (Cidadania) como a vice. Mesmo sendo uma chapa pura, pertence à federação entre os dois partidos.

Junto de Orlando, Kiko liderou uma articulação que tentou destituir o diretório municipal do PSDB em Ribeirão. A intervenção foi anulada pela executiva nacional do partido, que autorizou a convenção para definir o nome de Gabriel Roncon como candidato a prefeito.

"O Kiko não aceitou em nenhum momento a nossa convenção. Ele foi o presidente da comissão interventora e tem insistido na Justiça pela impugnação da candidatura do Gabriel", declarou o vice-presidente do diretório municipal do PSDB, Cezar de Carvalho. Ao Diário, ele confirmou que Kiko irá apoiar Amigão na eleição.

"Ele já colocou o pessoal dele na campanha do Amigão. Realmente não consigo entender esse apoio dele ao PT", disse Cezar.

FEDERAÇÃO

O presidente nacional da federação entre PSDB e Cidadania, Bruno Araújo, emitiu uma nota na última sexta-feira informando que a federação municipal entre os partidos não foi homologada, portanto, a candidatura de Gabriel Roncon seria inválida. No entanto, o vice-presidente do PSDB em Ribeirão, Cezar de Carvalho, declarou que a candidatura segue registrada e não será impugnada.

"A federação foi criada por atas municipais e a convenção foi feita por edital subscrito pelo presidente da federação estadual, Marcos Vinholi. Tudo está devidamente judicializado", disse Cezar. O tucano afirmou que não existe a possibilidade de Roncon não ser candidato a prefeito de Ribeirão Pires. "Nada irá impedir a candidatura de Gabriel", afirmou.