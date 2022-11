Lipe Ribeiro, ex de Anitta, anuncia que será pai: Renasce um homem

28/11/2022 | 08:10



Lipe Ribeiro será papai! Pois é, o influenciador entrou para lista de famosos que conhecerão a paternidade em 2022. O anúncio foi feito em conjunto com a namorada, a influenciadora Andressa Castorino, através das redes sociais.

Na legenda, os papais escreveram:

Estamos grávidos. Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade pra ver logo esse rostinho. Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e maior propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (a). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você.

Caso você não se lembre, Lipe é conhecido por ter passado por diversos reality shows, como De Férias com o Ex. Ele também teve uma pequena lista de namoradas famosas, como Anitta e Viih Tube, que atualmente está grávida de um filho com Eliezer.