Biel se pronuncia após briga em show do Gusttavo Lima

27/11/2022 | 16:11



Biel se envolveu em uma grande polêmica depois de entrar em uma briga com outro rapaz depois da gravação do show de Gusttavo Lima em São Paulo.

Mas calma lá, parece que as coisas não foram apenas violência por violência. Através das redes sociais, o cantor decidiu se pronunciar e contar o seu lado da história sobre tudo o que rolou na noite do último sábado, dia 26.

A gente foi atacado por um rapaz totalmente desequilibrado, já chegou dando murro na gente, acertando a Tays, me acertando, acertando quem estava ao redor, mulheres, meu amigo. Eu não tenho sangue de barata, desculpa. Esse vídeo mostra toda a reação, não consegui ir embora, simplesmente, depois de alguém, totalmente desequilibrado chegar pra atacar a gente, começou Biel.

O cantor ainda continuou para revelar que não desejava terminar uma noite feliz com violência. Ele ainda contou que deixou a pequena Pietra sob os cuidados da sogra, mãe de Tays Reis, para poder curtir o show de Gusttavo Lima.

Com toda a repercussão do caso, Biel decidiu tomar medidas legais contra o outro rapaz envolvido na briga.

A gente vai tomar as medidas cabíveis, vocês podem ter certeza disso. O rapaz de camisa branca sabe o que ele fez, os amigos dele sabem o que ele fez. E eu quero ver quem que no meu lugar não ia ter a mesma reação, tá ligado? Ver sua mulher tomando soco, tomando esbarrão, seu amigo e postam um vídeo como se você tivesse sido o vilão, como se tivesse começado aquilo ali, entendeu? Então, só pra matar essa situação logo de vez, cortar o mal pela raiz, porque foi basicamente o que aconteceu.

O cantor ainda deixa claro que haviam outras testemunhas presentes no momento e que essas pessoas podem confirmar a sua versão da história. Na sessão de comentários no Instagram de uma conta que repostou o vídeo, uma internauta, chamada Babi Oliveira, revelou que viu tudo acontecer:

Eu era uma das meninas segurando a Tays Reis, ela foi impedida de separar porque estava muito nervosa e passando mal pela situação. O cara atacou o Biel sem dó, ele estava na frente do elevador esperando pra ir embora. Biel estava aí se defendendo. E Tays tentando impedir o pior. O cara estava perseguindo eles desde dentro do estádio. Tays já saiu bem assustada. Eu estava com eles esperando o elevador para irem embora quando o cara saiu descontrolado na direção do Biel. Grudou ele na parede e começou a dar socos. Biel estava se defendendo. Quem gravou o vídeo deveria ter contado que não foi Biel que começou a briga.