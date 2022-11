Biel se envolve em briga depois do show de Gusttavo Lima em São Paulo

27/11/2022 | 13:11



O show de Gusttavo Lima, que deveria ser um momento de descontração, acabou se tornando uma verdadeira polêmica na vida de Biel. No último sábado, dia 26, o cantor se envolveu em uma briga com outra pessoa no estacionamento do estádio Allianz Parque.

Na filmagem, o cantor aparece desferindo socos e chutes no homem de camisa branca. Biel parece ser ajudado por um amigo, mas os três são separados por um policial que usa o cassetete.

Ainda no canto do flagra, é possível ver Tays Reis chorando e sendo aparada por outras mulheres. Ela ainda tenta pedir para que o marido pare com as agressões.

Vale lembrar que Tays e Biel se conheceram durante A Fazenda e atualmente são pais de Pietra, de quatro meses de vida.