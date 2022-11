Uma bruxa como ajudante

Da Redação



27/11/2022 | 11:03



As crianças nem sempre estão dispostas a cumprir o que foi combinado. Principalmente quando isso representa trocar a brincadeira preferida por obrigações ‘chatas’ como tomar banho, dormir, comer alimentos saudáveis ou ir para a cama. E aí cabe aos adultos acharem uma forma de incentivar os pequenos a cumprirem as atividades rotineiras sem reclamar tanto.

A jornalista Gabriela Metzker, que é mãe de Livia, 7 anos, e do Benicio, 1, passou – e ainda passa – por tudo isso e tem aprendido muito nessa jornada. Quando a primeira filha tinha quase 2 anos e os embates passaram a ser frequentes, ela encontrou numa figura debochada a saída para driblar a resistência e conquistar a colaboração da menina. Assim nasceu a Bruxa, personagem que dá nome ao livro A Amiga Bruxa.

A obra traz diálogos divertidos que ilustram desafios comuns no dia a dia de quem tem filhos pequenos. “Na época, percebi que a Bruxa, com seu humor ácido, fazia um contraponto nos momentos de embate que acabava facilitando a colaboração da minha filha. Tudo muito lúdico e divertido”, conta Gabriela.

A personagem conquistou a menina e passou a fazer parte da rotina. “A Livia em vários momentos chamava pela Bruxa e já esperava pela voz diferente, pela gargalhada e pelas respostas debochadas. Durante anos eu me dividi entre o papel de mãe e o de Bruxa”, complementa a autora. Quando a pequena tinha cinco anos e o irmão chegou, a personagem foi saindo de cena, mas ainda hoje é lembrada com carinho pela menina. “A Livia cresceu, está com sete anos, e já não se encanta da mesma forma pela Bruxa, então o livro foi uma forma de registrar esse período e reservar o mesmo recurso para o Benicio, que daqui a alguns meses completa dois anos e logo deve entrar na fase dos embates. E espero poder ajudar outras famílias a lidar com leveza e bom humor com esses momentos que deixam a gente maluca, mas passam tão depressa”, diz Gabriela.

A Amiga Bruxa é um lançamento da editora portuguesa Ases da Literatura, que publica livros infantis por meio do selo Asinha. O livro é indicado para crianças de 2 a 4 anos.