Messi mantém Argentina viva

Heitor Mazzoco



27/11/2022 | 09:00



Quando a situação é complicada, todos esperam a genialidade de alguém para que as coisas mudem. E foi o que aconteceu nesse sábado (26) no Catar. Lionel Messi, em sua última Copa do Mundo, mostrou o motivo para ser um dos maiores jogadores da história do futebol.

Depois de um primeiro tempo sem gols, a aflição já tomava conta dos torcedores da Argentina, quando Messi recebeu da direita e soltou a batida de perna esquerda no canto do goleiro mexicano Guilhermo Ochoa. Um golaço de fora da área do camisa 10 da Argentina. Todos os jogadores comemoram juntos para mostrar que a equipe da América do Sul pode, sim, dar a volta por cima após estrear com uma derrota para a fraca Arábia Saudita – uma das maiores zebras da história da Copa.

Os mexicanos não se deram por vencido, mas não conseguiram fazer frente ao grupo de Messi e cia. Enzo Fernández – jogador de 21 anos – bateu colocado para tirar Ochoa da jogada e marcar outro golaço na partida. O fim, 2 a 0, levou alívio para os argentinos, que já poderiam ter sido eliminados nesse sábado se perdessem para o México.

Agora, a Argentina precisa de uma vitória simples contra a Polônia para se classificar para as oitavas.

NÚMEROS

Com a vitória polonesa (leia mais abaixo), a equipe de Robert Lewandowski assumiu a liderança do grupo C com quatro pontos. A Argentina aparece na segunda posição com três pontos – mesmo número de pontos da Arábia Saudita, que está em terceiro lugar pelo critério de desempate: saldo de gols.

Por fim, o México tem apenas um ponto e amarga a lanterna do grupo.

Na rodada decisiva, Argentina e Polônia se enfrentam. Em caso de vitória argentina, o time de Messi somará seis pontos e estará nas oitavas do Mundial.

Em caso de empate, Polônia terá cinco pontos e Argentina quatro pontos. Para passarem para próxima fase, as duas seleções precisarão torcer para empate entre Arábia Saudita e México.

A derrota faz com que a Argentina dê adeus ao Mundial. Isso porque, se Arábia Saudita e México terminarem empatados, os arábes terão quatro pontos, um a mais que a Argentina. As duas partidas acontecerão na próxima quarta-feira (30), às 16h.





RETROSPECTO

A partida entre Polônia e Argentina neste ano será a terceira em Copas. A primeira ocorreu em 1974 e os poloneses venceram por 3 a 2. Quatro anos mais tarde, a última disputa entre as duas seleções terminou com 2 a 0 para a Argentina.

Polônia vence, vai a quatro pontos e espanta zebra Arábia Saudita no Grupo C

Duas vezes ganhador do prêmio de melhor do mundo, em 2020 e 2021, Robert Lewandowski ainda não tinha balançado as redes em Copas do Mundo. A espera chegou ao fim nesse sábado (26), na quinta partida dele em um Mundial. Com gol do atacante do Barcelona (Espanha), a Polônia derrotou a zebra Arábia Saudita, a surpresa da primeira rodada da competição realizada no Catar, por 2 a 0, no Estádio Cidade da Educação, na capital Doha. A Polônia soma quatro pontos.

Austrália bate Tunísia e mantém chance de passar para oitavas

A Austrália se reabilitou e, de quebra, complicou a vida da Tunísia. Nesse sábado (26), os Socceroos venceram as Águias do Cártago por 1 a 0, no Estádio Al Janoub. A seleção não ganhava um jogo pela competição desde 2010, na África do Sul. Derrotados pela atual campeã, a França, na estreia, por 4 a 1, os australianos foram a três pontos e assumiram, provisoriamente, o segundo lugar do Grupo D. Os tunisianos seguem com o ponto somado no empate sem gols com a Dinamarca.

Mbappé decide contra Dinamarca e França é a 1ª classificada na Copa

Atual campeã do mundo, a França é a primeira seleção a confirmar matematicamente a passagem para as oitavas de final da Copa. Os Le Bleus venceram a Dinamarca por 2 a1 pelo grupo D. Autor dos dois gols da França Kylian Mbappé se tornou o segundo maior artilheiro do país em Copas do Mundo, com sete tentos em nove jogos disputados. O camisa 10 PSG superou Thierry Henry e está atrás apenas de Just Fontaine, que marcou 13 vezes no Mundial da Suécia , em 1958. (Com ABr)