Sabia que Lionel Messi é o único jogador da seleção argentina a ter um quarto só para ele no Qatar? Descubra o motivo

27/11/2022 | 09:11



Você sempre teve curiosidade de saber detalhes dos bastidores da Copa do Mundo do Qatar? Aqui vai uma curiosidade: Lionel Messi é o único jogador da seleção argentina que tem um quarto sozinho no alojamento e o motivo é sentimental.

De acordo com o jornal argentino Olé, a razão para o atleta ser o diferentão da turma e ter o quarto B-201, localizado na Universidade do Qatar, só para ele é porque seu antigo companheiro, Kun Agüero, se aposentou. Desde então, Messi não substituiu o brother e decidiu dormir sozinho durante a Copa do Mundo.

Contudo, não pense que Lionel está solitário, viu. Outros jogadores vivem dando uma passadinha no quarto para jogar conversa fora, como Dí Maria e Paredes.