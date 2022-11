Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 27/11/2022

Coluna Social



Empreendedores ganham reconhecimento andreense



Ser empreendedor exige trabalho árduo, determinação e coragem, mas ser reconhecido fortalece a missão de fomentar negócios impactando, inclusive, na geração de renda de outras famílias, assim como em iniciativas sociais. Esse foi o objetivo do prêmio Santo André Excelência em Gestão, que chegou à sua quinta edição, em noite de láureas em clube do município. A entrega é realizada pela Prefeitura em parceria com o Sebrae e a Associação Comercial e Industrial da cidade.

A dinâmica funcionou com premiações em três categorias: Excelência em Gestão, Desempenho na Economia Solidária e Excelência na Inovação (novidade deste ano), cada uma delas com subcategorias. As 50 empresas que mais pontuaram, bem como homenageados e parceiros, receberam troféus e outras 140 ganharam certificados. Já fiquem antenados para participar da próxima.

‘Pegando onda’ para a inclusão

O Surf Eficiente terá oitava edição e será realizado na Praia Grande – Canto do Forte, Litoral Sul, com 80 beneficiados do Adote um Cidadão, no dia 01. A atividade já se tornou ponto alto do calendário, porque soma fatores sensoriais incríveis, onde inclui pessoas com deficiência, por meio do contato com o mar, em novas práticas esportivas

Neste ano, a iniciativa ocorrerá com outros grupos, simultaneamente, em várias praias, como Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande, Praia da Baleia, Caraguatatuba e em Natal, no Rio Grande do Norte. Toda esta movimentação gira em torno do dia alusivo à causa, que é celebrado na primeira quinta-feira de dezembro.





Generosidade

Doa Mauá desponta na campanha que integra o movimento internacional Giving Tuesday traduzido como Terça-feira de Doação. Thaisa Damo, líder da iniciativa do Instituto Ensina, discursou na Câmara Municipal de Vereadores sobre o projeto que é referência nacional. “Se nesse dia pudéssemos estimular nossos amigos, familiares e toda comunidade para doar e se doar. Tempo, dinheiro, talento, roupas, livros, brinquedos, será muito importante”, ressaltou.

Aprendizagem

Constituição, direito do consumidor, responsabilidade digital, formações social e moral foram temas abordados pelo workshop do grupo de advogados da OAB Santo André no Centro Educacional Paineira. A manhã do dia 11 teve objetivo de aflorar o senso crítico e preparar os alunos da instituição para a atuação consciente e transformadora.

Deslumbrante

Valorização de charme, beleza e envelhecimento saudável são conceitos do concurso Miss Melhor Idade. A vencedora da competição de Santo André, Regiane Bortolin, conquistou o título estadual em edição no Clube Círculo Militar, na Capital. O júri analisou elegância, simpatia e desenvoltura. “Estou muito feliz em levar este título para a nossa querida cidade”, comenta a miss. Logo esta coluna trará um raio-x desta modelo.

Encontro

Quarta edição do Café Solidário será promovida pelo Núcleo de Inovação Social de Santo André. A tarde do dia 8 será de confraternização em prol da solidariedade em restaurante badalado da cidade somado a bazar de Natal e itens fabricados pelo próprio Fundo Social, com convites a R$130.

Tradição

Espírito natalino chega a Diadema com a Feira de Natal da Apae, no dia 3, na sede da associação. A ação contará com gastronomia, bebida, música ao vivo e atividades para lazer. A entrada é de R$2 e o valor arrecadado será revertido em melhorias. “Estamos ansiosos para reviver este momento de muita alegria”, afirma Fabrício Ondei, captador de recursos da unidade.

Pop

Cinema, música, games e mundo pop fazem parte da Comic Con Experience, em São Paulo, e, neste ano, o Grande ABC estará representado no Artists’ Valley. Uma das artistas selecionadas para a exposição é a autora da reportagem em HQ Parque das Luzes, a são-caetanense Cecilia Marins.

Força

Em clima de Natal, o ABC Solidário, em parceria com o grupo Made 6, realizará jantar especial, no dia 12, em Santo André, para arrecadar brinquedos e alimentos para crianças. O show ficará por conta do tributo aos cantores Frank Sinatra e Michael Bublé. O valor do convite é R$350.