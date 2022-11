Santo André inaugura centro para a modernização da Defesa Civil

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



25/11/2022 | 08:51



Os esforços da Prefeitura de Santo André para prevenir e combater os impactos de desastres naturais na cidade foram ampliados com a inauguração do Centro de Resiliência às Emergências de Defesa Civil, nessa quinta-feira (24). Esta é a terceira unidade em todo o País ­ há centros deste tipo em Campinas (SP) e Recife (PE).

No Grande ABC, o serviço recém-lançado terá, entre outras, a missão de aperfeiçoar o monitoramento, emissão de alertas e mapeamento de riscos naturais e tecnológicos. "Este trabalho abrange muitos aspectos, mas os principais são cuidar de gente e preservar a vida", afirmou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

A prefeitura, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, destinou neste biênio R$ 1,7 milhão para a estruturação do Departamento de Proteção e Defesa Civil, que inclui a implantação do novo Centro de Resiliência, situado na Rua Igarapava, Vila Valparaíso. Desde 2021, foram destinados R$37 milhões para amodernização das ações no setor.

"Quando falamos sobre gestão, precisamos destacar o conceito de cidade inteligente", disse Serra em referência aos investimentos tecnológicos na Defesa Civil Municipal.

De acordo com a prefeitura, as equipes contam com o suporte de 286 câmeras de videomonitoramento já em funcionamento. Outros 214 equipamentos serão instalados até os próximos meses. Do total, 115 câmeras possuem foco específico em drenagem, para acompanhar, entre outros, o volume pluviométrico em rios e córregos da cidade.

A central de monitoramento da Defesa Civil também dispõem de 26 equipamentos metereológicos, entre outros instrumentos utilizados para a atuação em casos de emergência e para o planejamento de medidaspreventivas. Toda a estrutura, bem como as equipes gestora e operacional da Defesa Civil, estão agora integradas no Centro de Resiliência.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Santo André, Vitor Mazzeti, falou sobre avanços na proteção à população. No próximo mês, a Defesa Civil de Santo André completará 46 anos.

"É consenso que hoje vivemos um dos melhores momentos dessa história. Isso se deve à equipe que nós temos, absolutamente comprometida com a cidade e o trabalho que tem desenvolvido. E também à gestão que nos dá todas as condições para fazer tudo o que fazemos. Temos viaturas novas, equipamentos novos, sistema de monitoramento novo, além do treinamento permanente de nossa equipe", listou.

VERÃO SEGURO

Logo após a inauguração do Centro de Resiliência às Emergências de Defesa Civil, a Prefeitura de Santo André apresentou as diretrizes que serão base para a Operação Chuvas de Verão, que estará em vigor entre 1º de dezembro deste ano e 15 de abril de 2023.

"O agente deflagrador de nosso trabalho é a chuva. E a única certeza que temos é que (neste período) vai chover. Estamos preparados para garantir o atendimento rápido e eficiente à população, caso seja necessário", declarou a diretora do Departamento de Proteção e Defesa Civil de Santo André, Priscila de Oliveira.

Entre as ações previstas, quando o índice pluviométrico acumulado de três dias for superior a 80 mm, e houver previsão de mais chuva, por exemplo, os agentes da Defesa Civil irão a campo para vistoriar imóveis situados em áreas de risco, especialmente em encostas. A publicação e o disparo de alertas à população, por meio das redes sociais e canais como WhatsApp, também integram as medidas.

Com o apoio do Fundo Social e Solidariedade de Santo André e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, a Defesa Civil atuará em ações humanitárias nos casos emergenciais, com a disponibilização de alimentos, roupas, entre outros itens básicos e essenciais.