Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor para dezembro sobe a -40,2

25/11/2022 | 08:05



A confiança do consumidor na Alemanha deve continuar se estabilizando em dezembro, embora permaneça em um nível muito baixo. O índice prospectivo de opinião do consumidor do grupo de pesquisa de mercado GfK prevê que a confiança subirá para -40,2 em dezembro, de -41,9 em novembro. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma leitura de -40,0.

"Os temores de longa data dos consumidores pela disparada os preços da energia diminuíram um pouco, o que está tendo um impacto ligeiramente positivo no sentimento do consumidor", explicou Rolf Buerkl, especialista em consumo da GfK. Ele acrescentou que, apesar das pequenas melhorias, a situação continua desafiadora.

A GfK usa dados de subíndices do mês atual para derivar uma figura de sentimento para o próximo mês.

As expectativas de renda aumentaram moderadamente pelo segundo mês consecutivo, subindo para -54,3 em novembro, de -60,5 em outubro. A confiança do consumidor em relação à renda está se beneficiando da queda nos preços da energia nas últimas semanas, de acordo com a pesquisa.

As expectativas econômicas também melhoraram, subindo para -17,9 em novembro, de -22,2 em outubro. Após os ligeiros ganhos no mês anterior, a propensão a comprar caiu para -18,6 em novembro de -17,5 no mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.