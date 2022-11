O moço que veio de Ipuã. A menina andreense. Perfis traçados por Dilson Nunes. E que constroem duas belas histórias...

Ademir Medici

E os dois personagens são apresentados nas edições de novembro das revistas eletrônicas “O Ginasiano” e “Teco em Cena”.

Diz Ortigoso: “Chegamos a Utinga em 1947, meus pais e nove filhos. Eu tinha três anos. Meu pai faleceu logo após. Então...”.

Conta Arlete: “Montamos o Grupo Galpão de Teatro. E participava junto com o grupo de laboratórios e ensaios de peças teatrais. Até que...”.

“O Ginasiano” é dedicado, preferencialmente, a ex-alunos veteranos da Escola Estadual Amaral Wagner; “Teco em Cena” é direcionado ao Grupo Teatro e Comunicação. Graças à gentileza do editor Dilson de Oliveira Nunes, todos podem acompanhar, linha a linha, o conteúdo das publicações, bastando que se acione os QR-Code em anexo. Boa leitura.

A NOVA IMPRENSA. Números de novembro de duas revistas pensadas e editadas em Santo André: memória pura

DIÁRIO DA COPA

Sérgio Paz, do Memofut.

Diretamente do Catar.

Ele e sua bicicleta.

CORNICHE. Um calçadão à beira-mar, com sete quilômetros de extensão. Tem sido o principal ponto de concentração dos torcedores e turistas nesta Copa

VIAGEM NO TEMPO

Gustavo Longhi.

Lembranças de todas as Copas.

1954. A Coréia do Sul, na Copa e nas Eliminatórias frente ao Japão

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 25 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8240

MANCHETE – Câmara deve votar a reforma fiscal no dia 8 ou 9 de dezembro; STF marca o julgamento do impeachment de Collor para 18 de dezembro.

DIADEMA – Será inaugurado em 13 de dezembro o Hospital Infantil, na Rua Itália, Jardim das Nações.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Entrando no clima da Copa: Catar, curiosidades e comportamento.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

Municípios brasileiros

32 cidades aniversariam hoje, várias com nomes de santos: Amparo de São Francisco, Canindé de São Francisco e Santa Rosa de Lima (SE), Santana do Cariri e São Benedito (CE), Santo Antônio do Caiuá (PR), São Bento do Norte (RN) e São João (PE).

Hoje

Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

Dia Internacional do Doador Voluntário de Sangue

Dia da Baiana de Acarajé

Santos do dia

Pedro de Alexandria

Catarina de Alexandria (Egito, 287-305).

Em 25 de novembro de...

1902 – Armando Setti nasce em São Bernardo. Foi vereador e prefeito. E no seu governo, a Rua Marechal Deodoro foi calçada com paralelepípedos – a primeira via urbana do Grande ABC a receber pavimentação.

1977 – Escritor Paulo Dantas abre o 3º Ciclo de Língua e Literatura na Fundação Santo André.

PMDB lança em São Paulo a campanha pela Constituinte.