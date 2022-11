Santo André terá centro logístico de alto padrão no início de 2023

Ana Caroline Enis

Especial para o Diário



24/11/2022 | 09:28



Com área de 110 mil m² na Avenida dos Estados, o maior condomínio logístico da construtora MBigucci entra na etapa final de construção, e a entrega da primeira fase está prevista para fevereiro de 2023. Além de um espaço destinado à organização e armazenamento de cargas, o Business Park Santo André tem o objetivo de oferecer um local de conforto e descanso para caminhoneiros e caminhoneiras, que podem utilizar livremente os quase 65m² da estrutura e seus ambientes.

Desde o início das obras, em dezembro de 2021, a construtora teve um investimento total de R$ 300 milhões, um dos maiores aportes já realizados em Santo André nos últimos anos, com 1.000 vagas de emprego abertas na obra e mais 2.000 que serão disponibilizadas após o empreendimento ficar pronto.

O primeiro galpão apresenta um pé direito de 12m, maior que um prédio de quatro andares e piso com resistência de 6 ton/m2. Quando finalizado, todo o projeto contará com 37 galpões (cada um com áreas de 1.141m² a 2.831m²), preparados para receber empresas do ramo logístico ou indústrias nos mais variados segmentos, além da possibilidade de junção entre um galpão e outro.

Sobre a infraestrutura interna, o Business Park Santo André possui amplo sistema de segurança, prevenção a acidentes e a incêndio, geradores de energia (renováveis e não poluentes), segurança monitorada, portaria 24h com controle de acesso, auditório, área de convivência, ambulatório, restaurante para público interno e externo e estacionamento com 1.128 vagas divididas entre carretas, caminhões, veículos regulares, motos e bicicletas, somadas a 29 vagas de idosos e 12 para PcD (Pessoas com Deficiência). Pensando no descanso dos viajantes, o centro oferece vestiários com banheiro, chuveiros, cozinha, lounge de descanso e trocador infantil.

Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego da Prefeitura de Santo André, esteve presente em uma visita guiada às obras que ocorreu nesta quarta-feira (23), e reforçou a relevância do empreendimento para o Grande ABC.

"Isso movimenta a cidade. Enquanto outros municípios tiveram decréscimos de lançamentos no último ano, Santo André cresceu 406%. Isso mostra que estamos no caminho certo".

Para o secretário, "o DNA de Santo André é atrair investimentos para a geração de emprego e renda, e os números de emprego e renda que esse empreendimento vai oferecer são música para nossos ouvidos", diz Banzato, que ainda enfatiza a importância do Grande ABC sempre dialogar com o empresariado, entendendo onde estão os desafios e as oportunidades.

Segundo dados da consultoria imobiliária JLL, em parceria com a MBigucci, o Grande ABC tem a menor taxa de vacância do Estado (2,1%, enquanto a média geral de São Paulo está em 12,78%). "A vacância mede o nível de desocupação dos galpões logísticos. Na prática, isso quer dizer que tudo o que entregamos é alugado rapidamente, não fica vazio", explicou o diretor de locação da construtora, Marcelo Bigucci.

CAMINHONEIRAS

O Centro Logístico da MBigucci também é um dos primeiros a ter um espaço específico para as caminhoneiras e cristais (esposas dos caminhoneiros). Tal ação surge de uma parceria com o movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz, que dá atenção às necessidades das mulheres que vivem na estrada e busca conscientizar sobre os desafios que elas enfrentam,como falta deestrutura nos pontos de parada, preconceito e assédios.

Segundo Flávia Abrahão, membro do time de marketing de caminhões na Mercedes, o Business Park Santo André contará com uma área voltada às necessidades femininas, com lounge de descanso, espaço mamãe (com cadeira de amamentação) e, da mesma forma que no espaço masculino, banheiros, chuveiros, cozinha e trocador infantil.