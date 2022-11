Nicki Aycox, atriz de Supernatural, morre aos 47 anos de idade após diagnóstico de leucemia

21/11/2022 | 12:11



Notícia triste para o mundo do entretenimento. Nicki Aycox, atriz da série Supernatural, morreu aos 47 anos de idade após dois anos de tratamento contra a leucemia. Além da famosa trama dos irmãos Winchester, a atriz também fez parte do elenco de Olhos Famintos e Dark Blue: No Limite da Lei.

A notícia foi divulgada através de uma publicação no Facebook da cunhada de Nicki, Raab Celosky. No texto, ela escreveu:

Minha cunhada linda, inteligente, feroz, incrivelmente talentosa e amorosa, Nicki Aycox Raab, faleceu ontem com meu irmão, Matt Raab, ao seu lado.

Nicki revelou o diagnóstico através das redes sociais, em 2020. Na época, ela lamentou:

Fiquei muito doente achando que estava com Covid-19. No final, acabei sendo diagnosticada com leucemia.