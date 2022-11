Procon Santo André orienta consumidores para compras na Black Friday

Da Redação



21/11/2022 | 09:22



Novembro, mês que antecede o Natal, já é lembrado no comércio pela famosa Black Friday. Nessa época, de acordo com o Procon Santo André, todo cuidado é pouco para não cair na oferta do dobro pela metade do preço, já que há comerciantes que aumentam o preço na véspera e depois aplicam descontos, chegando ao mesmo valor praticado anteriormente.

“A maior dica é que o consumidor saiba exatamente o que quer comprar e faça pesquisa de mercado sobre o valor médio do produto fora da época da promoção, já que o objetivo é conseguir adquirir o item com desconto real”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

Outra dica, não menos importante, apontada pelo órgão de defesa do consumidor, é o cuidado com o superendividamento. “Na compra de produtos atraídos pela oferta, muitos não observam o orçamento familiar. Já há um número expressivo de consumidores endividados, por isso a importância de fazer uma lista dos produtos desejados. É importante que a pessoa esteja preparada para o que quer comprar e saber quanto pode gastar, pesquisar preços e até olhar no site do Procon-SP se a loja é confiável. O consumidor pode guardar anúncios e deve observar se não houve publicidade enganosa e se a descrição do produto é a mesma”, reforça Doroti.

No caso do consumo on-line, se a compra não for finalizada porque o site travou ou o sistema foi interrompido, e o consumidor perdeu a promoção, este tem o direito de requerer o produto pelo mesmo preço e condições anunciadas.

O consumidor precisa ficar atento, pesquisar os preços e observar se realmente há desconto no produto; verificar as condições de pagamento e os juros inseridos; atentar à variação dos preços entre uma empresa e outra; ter cuidado com o valor do frete, pois pode ficar mais caro que o produto em si; e ficar atento às opções de parcelamento.

Além disso, é preciso ter cuidado com os links para compras que chegam por e-mail ou redes sociais e pesquisar sobre o estabelecimento na internet para conhecer o histórico da empresa com serviços de entrega e reclamação de clientes.

Compras feitas fora do estabelecimento comercial, como na internet ou por telefone, podem ser canceladas até sete dias da aquisição ou do recebimento do produto. Para situações de garantia estendida, é importante verificar se a cobertura é total ou se para troca do produto é necessário pagar franquia.

Para evitar dor de cabeça com possíveis armadilhas, é importante ficar atento com a reputação da loja em sites de confiança e no Procon, além de verificar se o site é seguro e possui o "https" na frente e o símbolo do cadeado ao lado do endereço. E, acima de tudo, é importante desconfiar de promoções que oferecem descontos fora do normal.

Procon Santo André - Em caso de dúvidas, orientações, denúncias e reclamações, o Procon Santo André realiza atendimentos on-line, que devem ser encaminhados para o e-mail santoandreprocon@gmail.com.

Os atendimentos presenciais são realizados de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo link http://www.santoandre.sp.gov.br/agendamento.

Os munícipes podem entrar em contato ainda pelo número 3356-9200 para demais informações.