Região oferece 779 oportunidades de trabalho nos centros públicos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/11/2022 | 00:01



Os centros públicos de emprego e renda do Grande ABC oferecem 779 vagas de emprego nesta semana. Pessoas que estão em busca de recolocação ou que pretendem mudar de emprego, devem ficar atentas, pois ainda há tempo para terminar o ano com a carteira assinada.

Dentre as cidades da região, São Caetano e Mauá são as que possuem o maior número de vagas. Cada uma delas está com 191 oportunidades. São Bernardo tem 146, Ribeirão Pires, 132; Diadema, 51 e Santo André, 38. Rio Grande da Serra não informou as vagas.

Em São Caetano, há oportunidades em várias áreas. No setor operacional as empresas buscam ajudante de produção, ajudante de cozinha, motorista, serralheiro, estoquista, frentista de posto de combustível e soldador de jóias. Na área comercial, existem colocações disponíveis para vendedores, consultores de venda, promotores e especialistas em atendimento. Na área administrativa, há postos a serem preenchidos nas funções de auxiliar administrativo, recepcionista, autendente de caixa, dentre outras. além de oportunidades para enfermeiro e estudantes de engenharia. As consultas e inscrições podem ser feitas no Portal do Emprego (https://jobs.recrutei.com.br/portaldoemprego).

Em Santo André, a maior disponibilidade é para instalador de cabos telefônicos, com 15 vagas. Mas há oportunidades em outras áreas. O atendimento ocorre no piso térreo da Prefeitura.

Em Diadema, as informações são obtidas no site emprega.diadema.sp.gov.br/. Em Ribeirão Pires, o atendimento é na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro.