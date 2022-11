Mackenzie se junta ao Parque Tecnológico de Santo André

Da Redação

Com mais de 150 anos de atuação no segmento educacional, a Universidade Presbiteriana Mackenzie é a mais nova integrante do Parque Tecnológico de Santo André. A instituição entra para a rede do parque, criado para promover o desenvolvimento da cidade por meio da inovação e da competitividade, através do Bureau de Serviços. O convênio foi firmado na quarta-feira, durante encontro entre o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, o reitor Marcos Tulio, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Felipe Chiarello de Souza Pinto, e a coordenadora de inovação e tecnologias, Veridiana Rotondaro Pereira.

“Essa parceria é motivo de muita alegria, porque a adesão da Universidade Mackenzie ao Parque Tecnológico prova que a inovação, a ciência e a tecnologia não têm fronteiras. Então é preciso que a gente esteja em permanente contato com as instituições de ensino não só do Grande ABC, mas também com outras tantas espalhadas pelo Brasil. Agora começaremos uma intensa troca de informações entre as equipes do Parque Tecnológico e a equipe de inovação da Mackenzie, o que nos deixa muito contentes e mostra que estamos no caminho certo para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirma Banzato.

O Bureau de Serviços do Parque Tecnológico consiste em uma estrutura integrada formada por instituições que disponibilizam serviços para empresas que procuram soluções de ordem tecnológica e de inovação. A Mackenzie chega ao Parque agregando 62 serviços aos mais de 120 já existentes. Os serviços disponibilizados pela universidade vão desde a assessoria gratuita de marketing para micro e pequenas empresas, até a disponibilização de conjunto de laboratórios modernos especializados em testes, ensaios e caracterização de materiais (polímeros, cerâmicos, metais, compósitos e nanomateriais), passando por desenvolvimento de projetos técnico-científicos de cooperação para realização de PD&I (Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) e até planejamento estratégico e assessoria no processo de transformação.

“Hoje a Mackenzie possui incubadoras, laboratórios, desenvolvendo um trabalho muito focado em inovação, mas não queremos fazer inovação só para dentro da universidade. A adesão ao Parque Tecnológico é uma oportunidade para nós colocar à disposição de pequenos e grandes empreendedores o conhecimento que foi adquirido, beneficiando a sociedade. Mas não só a ela. A universidade também, porque é uma troca. A Mackenzie divide com o meio o conhecimento e recebe experiência e oportunidade de exercer a prática por seus alunos. A parceria amplia o ecossistema de inovação da universidade”, diz a coordenadora de inovação e tecnologias da Mackenzie, Veridiana Rotondaro Pereira.

Já são integrantes do Bureau de Serviços a UFABC (Universidade Federal do ABC), a Fundação Santo André, o Instituto Mauá de Tecnologia, o Centro Universitário FEI, a Universidade Metodista de São Paulo, o Senai, o Senac, Sest/Senat, Etec Santo André, Universidade São Judas, USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Acisa (Associação Comercial de Industrial de Santo André) e o Ciesp Regional.

Qualquer empresa de Santo André pode acessar os serviços disponíveis no Bureau de Serviços, basta acessar o site https://www3.santoandre.sp.gov.br/parquetecnologico/bureau-de-servicos/ e entrar em contato pelo email parquetecsa@santoandre.sp.gov.br, indicando o serviço de interesse.

O Parque Tecnológico e de Inovação é parte fundamental da política de desenvolvimento econômico já em operação pela Prefeitura e tem como missão promover a inovação e competitividade nas empresas, potencializando as estruturas já existentes na cidade e região, estimulando a extensão tecnológica nas instituições de ensino superior e atuando nas oportunidades econômicas do Grande ABC.

O Hub de Inovação apoia e fomenta empresas que queiram desenvolver pesquisas, novos produtos e processos de forma sistemática e continuada.Faz a ligação entre estas empresas e startups, universidades, Centros Tecnológicos e ICTs (Institutos de Ciência e Tecnologia) da região, por intermédio de desafios, chamadas para colaboração, consórcios pré-competitivos e outros arranjos colaborativos. O Parque Tecnológico mobiliza parceiros do parque e o seu ecossistema de inovação para apoiar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade das empresas.

O Bureau de Serviços é uma estrutura integrada de atendimento, que unifica a rede de serviços tecnológicos de Santo André e região. A ferramenta oferece mais de 120 serviços.

O CapacitaTech é uma plataforma que disponibiliza aproximadamente 7.000 cursos gratuitos na área de tecnologia da informação, além de dezenas de certificações. A plataforma foi idealizada pela Prefeitura, por meio da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, e contou com a parceria do especialista em TI&C, Jaime Linhares Laibda Júnior.

ConectiCidade faz parte de uma iniciativa que propõe a expansão de infraestrutura de conectividade e que a cidade seja utilizada como laboratório para testes de diferentes soluções, ligadas às questões das cidades inteligentes. O conceito de cidades inteligentes pode ser aplicado às cidades que se propõem a resolver os problemas urbanos apoiados na aplicação de recursos tecnológicos específicos, sobretudo telecomunicações e internet das coisas, dados e serviços e inteligência de dados para tomada de decisão em tempo real.

Turismo Industrial e de Inovação de Santo André promove visitas guiadas a empresas e instituições do município. Os empreendedores abrem as portas das suas empresas para que grupos de pessoas interessadas possam conhecer a sua estrutura produtiva, a forma de produzir e as tecnologias empregadas, bem como os produtos gerados.