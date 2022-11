Palavra do Leitor - 20 de novembro de 2022

Da Redação



20/11/2022



Copa

Estamos em época de Copa do Mundo, esqueçam a política. E começa o espetáculo mais aguardado dos últimos quatro anos. É o time tupiniquim encarando as seleções do resto do mundo. Todas de olho nas inúmeras taças hoje pertencentes ao Brasil. As equipes europeias não escondem sua ambição pela Taça Amazônica, as sul-americanas mostram grande interesse na Taça Petrobras< e as africanas na Taça BNDES. Substituição no time tupiniquim: Sai Mito, muito criticado pelo VAR, e entra Amigo. Mas esse tal de Amigo não estava suspenso por ter recebido três cartões vermelhos? Pois é. Mas a decisão quanto aos cartões vermelhos foi postergada pelo VAR e só será decidida depois da Copa. Ele também foi acusado de, no passado, ser o responsável por facilitar o jogo para outras seleções na disputa das taças Amazônica, Petrobras e BNDES. Além disso, parece não estar bem fisicamente e poderá ser substituído a qualquer momento pelo Bolero. Mas esse não é aquele que também atende pela alcunha de Pastel? Que dormiu num trem fantasma e acordou em outro time? O próprio! Que Deus nos ajude! E segue o jogo.

Vanderlei a.Retondo - Santo André

Vergonha

Prefeito Paulo Serra, o sr. esqueceu a Vila Assunção. Está uma buraqueira só. As ruas Dr. Erasmo, Regente Feijó, Juquiá e Javaés, entre outras, estão em situação lastimável. Muitos buracos. Acho que passou da hora de fazer o recapeamento dessas ruas. Não adianta só tampar os buracos, porque são muitos. José Pestana Ramos - Santo André Na vitrine, a PEC Começou a movimentação no congresso acerca da aprovacão da PEC da Transição. Alguns deputados e senadores estão sinalizando que não aprovarão a PEC. Mas não vamos nos impressionar, esse gesto não passa de uma ameacinha por cargos. Nos bastidores, já há um movimento para apoiar o governo que chega. Com relação à aprovação por quatro anos é o jeito PT de governar, chega exigindo um cheque em branco, trata-se de um auxílio, e ele pode ser avaliado ano a ano, assim como é feito com o salário daqueles que trabalham. A conferir. Izabel Avallone - Capital Nada de verba