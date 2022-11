Obituário - 20 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/11/2022 | 14:42



SANTO ANDRÉ

Laura Guedes, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Severina Moura Tavares, 89. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

José Cândido de Oliveira Mangueiro, 88. Natural de Portugal. Residia na Vila Marina, em Santo André. Engenheiro. Dia 14. Jardim da Colina.

Vicentina Marques Luz, 88. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir José da Silva, 74. Natural de Tabatinga (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Servidor público aposentado. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco de Assis Bezerra, 73. Natural de Saboeiro (CE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pintor aposentado. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Pinheiro de Castro, 72. Natural de Minas Novas (MG). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Valdir Aparecido dos Santos, 65. Natural de Maracaí (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laércio Mainetti, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha Batista Fernandes, 58. Natural de Maringá (PR). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Agenor Ceregato, 97. Natural do Rio das Pedras (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Murilo Paula da Silva, 92. Natural de Cássia (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Kotoe Ironaka, 90. Natural do Japão. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Correia, 85. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Regina Villa, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

José Serafim de Souza, 77. Natural do Sitio dos Moreiras (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Nelson Ferreira da Silva, 76. Natural de Silveiras (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Antonio Dias Correa, 70. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Onofre Hermes de Oliveira, 65. Natural de Caiabu (SP). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Napoleão Matos Coelho, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Solange Rodrigues da Silva Mariz, 61. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Luzinete de Oliveira Souza Manocchio, 60. Natural de Ibiquera (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Agnaldo de Souza, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Silmara de Jesus Silva, 55. Natural de São Bernardo. Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Elvira Miari Furtado, 97. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Rosa Gindro Sgarabotto, 83. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Pensionista. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Marta Gonçalez, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Caetano, em São Caetano. Bancária. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

DIADEMA

Durval Costa Loureiro, 89. Natural de Linhares (ES). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Ribeiro, 85. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Vale da Paz.

Neuza Vieira Diniz Melo, 73. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Antonio Martins Fernandes, 71. Natural da Jandaia do Sul (PR). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Vale da Paz.

Neide Maria Carlos Negri, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Jacira Bezerra de Oliveira Souza, 77. Natural de Mata Grande (AL). Residia em Ribeirão Pires. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Arsenia de Miranda Pereira, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Santo André. Cemitério São José.

Nadir Mariano, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.