Shakira compartilha foto com o filho Milan e celebra prêmio do pequeno: Felicidades a Milan e seu time

20/11/2022 | 13:11



No último sábado, dia 19, Shakira comemorou o vice-campeonato do filho Milan na Copa Catalunha Sub -10, de beisebol. Na legenda do Instagram, a cantora se declarou ao filho, dizendo estar orgulhosa dele e do time:

Parabéns ao Milan e à sua equipe por este grande torneio. Todas as mamães estão muito orgulhosas de vocês pela perseverança e dedicação! Bravo, vice-campeões da Copa Catalunha Sub10!

Shakira acompanhou muitos jogos do primogênito no torneio, até mesmo com Gerard Piqué, como você viu aqui no ESTRELANDO.