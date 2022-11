Maluma abandona entrevista no meio ao ser perguntado sobre apresentação na Copa do Mundo no Catar

19/11/2022 | 15:11



As novas informações de que Shakira e Dua Lipa se recusaram a participar da Copa do Mundo de Futebol no Catar, pela forma como o país trata os direitos humanos, está dando o que falar. E os famosos que aceitaram fazer parte do evento estão sendo questionados sobre a a questão.

Maluma é um dos artistas que está na trilha sonora oficial da FIFA e ao receber uma pergunta sobre sua opinião sobre o assunto, simplesmente levantou e deixou o repórter sozinho. Mas ainda foi possível ouvir o cantor perguntando a alguém de sua equipe se tinha que responder, ainda chamando o jornalista de grosseiro.

A música oficial do mundial, chamada Tukoh taka, conta com Maluma, Nick Minaj e Myriam Fares. Recentemente o artista compartilhou um post no Instagram falando que estava indo para o Catar. A foto acumulou muitos comentários com críticas pelo cantor ter aceitado participar da Copa.