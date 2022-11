Carolina Dieckmann revela que lava os cabelos com sabonete e explica o motivo: Fica muito maravilhoso

19/11/2022 | 12:11



Carolina Dieckmann usou as suas redes sociais para dar uma dica beleza aos seus mais de sete milhões de seguidores.

Através de alguns vídeos nos Stories, ela contou que desde que cortou o cabelo está lavando os mesmos com sabonete neutro. Segundo a atriz os fios ficam mais volumosos.

- Desde que cortei o cabelo curto, procuro maneiras de deixá-los com mais volume. Meu cabelo é mais fino, muito liso, quando penteio fica ainda mais e não gosto. Prefiro ele bagunçadinho, podrinho, aquelas coisas.

E, continuou:

- Acho que vocês sabem o que eu tô falando. Eu só lavando o cabelo com sabonete neutro. Essa é minha dica porque com sabonete porque ele fica muito maravilhoso. Ele fica ótimo, com volume e muito maravilhoso. Se você tem um cabelo parecido com o meu, talvez essa dica seja mais importante da sua vida. Eu tava muito angustiada de não deixar o meu cabelo com volume e foi só lavar com sabonete.