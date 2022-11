Após quase dois anos de namoro, Harry Styles e Olivia Wilde estão dando um tempo

19/11/2022 | 11:11



Apenas um tempo? Fontes próximas ao casal Harry Styles e Olivia Wilde afirmaram que eles decidiram dar um tempo no namoro de quase dois anos.

De acordo com a revista People, que conversou com as fontes, a decisão foi amigável e ocorreu por conta das agendas apertadas e diferentes prioridades.

- Ele está em turnê e viajando muito. Ela está focada nos filhos e em seu trabalho em Los Angeles. É uma decisão muito amigável. Eles ainda são bons amigos, disse uma.

- Nesse momento, eles têm prioridades diferentes que estão os afastando, afirmou outra.

Vale pontuar que os dois se aproximaram durante as filmagens de Don't Worry Darling, longa dirigido por Olivia e protagonizado por Harry, e foram vistos pela primeira vez em janeiro de 2021.