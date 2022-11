Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 20/11/2022

Coluna Social



21/11/2022 | 07:00



Investidor Social premia empresas

Em uma noite repleta de apresentações musicais com direito a dança, desde os pequeninos até os adolescentes atendidos pela casa, a instituição Amélia Rodrigues deu um show de sincronicidade para reconhecer o apoio de diversas empresas, que fortalecem os trabalhos realizados pela entidade. As atividades integraram a 23ª edição do Prêmio Investidor Social, no andreense Teatro do Sesc. “Em nome de todos, agradeço do fundo do coração. Tudo isso nos dá mais força, e nos afiança à nossa missão no ensino da cidadania, respeito e ética para um mundo melhor”, comenta o diretor Vergilio Cordioli Filho.

Me deram a missão de receber em nome do Diário a láurea. Confesso que foi emocionante acompanhar as crianças e jovens no palco. Ao longo dos quase 65 anos, este jornal já promoveu e apoiou muitas Ongs destacando a relevância do terceiro setor. O que me deixa ainda mais orgulhosa por fazer parte desta casa. Obrigada!

Palco

Denise Fraga celebra 35 anos de carreira com temporada do espetáculo Eu de Você, no Teatro do SESC Santo André, até dia 17 de dezembro. “Histórias são ressignificadas pela sensibilidade e delicadeza da atriz e recontadas, causando diversão e emoção”, comenta Jayme Paez, gerente do teatro.

Cantor

Luca Latorre realizou show de lançamento do EP Nós Dois com participação de Lorenza Pozza na canção Quem é Ela. As faixas retratam o amor em suas múltiplas formas na voz do artista são-bernardense. “Pessoas importantes deram asas a esse projeto com carinho nos detalhes”, ressalta.





Congresso da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer reúne voluntários em São Bernardo

Alegres, atuantes, dedicadas e cheias de disposição para viver três dias intensos de conhecimento e troca de experiências. Assim foi a 15ª edição do Congresso da Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer realizada em São Bernardo, no Salão Nobre da Associação dos Funcionários Públicos. O encontro teve coordenação da Rede Nacional de Combate ao Câncer e organização da Rede Feminina de Combate ao Câncer Estadual.

“A importância do congresso foi a interação das voluntárias das redes de todo o Brasil na troca de informações sobre o trabalho desenvolvido em seus estados além da capacitação através das palestras que, por unanimidade, foram consideradas excelentes!”, destaca a presidente estadual da Rede Feminina, Valdinéia Cavalaro.

Reunindo cerca de 400 pessoas de todo o país, a ação teve programação com palestras de especialistas que abordaram temas relacionados ao desempenho e atendimento. Além disso, a entrada das presidentes estaduais com as respectivas bandeiras e a apresentação do hino das voluntárias foram momentos de destaque.

Crescimento

Diadema recebe investimento com a nova sede da Star Center do empresário Edson Alves. A unidade faz parte do holding GRSC. A nova estrutura marca os 35 anos da empresa no mercado e a inauguração teve presença de aproximadamente 200 convidados. Detalhe: a festa foi feita no galpão e contou com cenografia impecável.

Voz

Faa Morena completa 65 anos e lança o quinto videoclipe do projeto Faa Canções. A música escolhida foi o sucesso de Milton Nascimento, Caçador de Mim e a produção teve gravação em Belo Horizonte. A interpretação da cantora veio a público no mesmo dia em que Milton escolheu para se despedir dos palcos. A artista ainda tem mais 11 lançamentos previstos.

Trajeto

Iluminação azul na marquise da sede da EMTU, em São Bernardo, tem marcado o mês de conscientização da saúde do homem. A campanha chegou aos terminais metropolitanos do Corredor ABD com a distribuição de folhetos sobre prevenção do câncer de próstata e aferição de pressão arterial e glicemia. A ação promove dinâmicas com psicólogos e psicodramatistas. Em Santo André, a atividade será dia 21.

Luzes

Magia natalina chega com a Associação do Coro de Santo André no primeiro concerto Candlelight Coral do Brasil, dia 8, às 20h, na Catedral do Carmo. Os ingressos solidários serão vendidos a R$30.

Juntos

Terceira edição do Doa Mauá, do Instituto Ensina, une a paixão pelo futebol com a solidariedade entre grupos de torcedores, até dia 31 de dezembro. A campanha contará com gincanas, oficinas e outras ações para incentivar a doação de alimentos e brinquedos para organizações.