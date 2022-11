Eletriza reúne Ivete e Daniela Mercury

18/11/2022 | 08:05



A segunda edição do festival Eletriza - a partir deste sábado, 19, no Anhembi - reúne as cantoras Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Marina Sena, Wanessa Camargo e Priscilla Alcântara, em shows independentes. A primeira será Marina Sena, dona do hit Por Supuesto e apontada como revelação da música brasileira.

Em seguida será a vez de Daniela, que promete um carnaval antecipado. "Quem for carnavalesco e estiver com saudade da liberdade e da energia do carnaval venha dançar Maimbê, Confete e Serpentina, Rapunzel, Trio Metal e muito mais", disse ela ao Estadão.

Daniela também vai mostrar ao público a nova música Soteropolitanamente na Moral, segundo ela, um "frevo trap" que estará em seu novo álbum, que sai em dezembro. Ela também prepara uma homenagem a Gal Costa. "Meu show será dedicado a Gal", diz a cantora.

Depois de Daniela, subirão ao palco as cantoras Wanessa Camargo e Priscilla Alcântara. Quem encerrará o festival será Ivete Sangalo, a única a ter um convidado. "Eu não vejo a hora de subir no palco com meu querido Jão! A gente tem conversado desde que o convidei para participar desse show. E podem ter certeza de que vai ser muito especial! Além de Me Liga, nossa parceria, estamos preparando outras surpresas para vocês", completou a cantora. l

Sáb. (19), a partir das 13h30.

Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. R$ 100/R$ 200;

bit.ly/eletrizaemsp

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.