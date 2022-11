Jesse Tyler Ferguson, ator de Modern Family, anuncia chegada do segundo filho

16/11/2022 | 12:10



A família aumentou! Na última terça-feira, dia 15, Jesse Tyler Ferguson anunciou o nascimento do segundo filho com o advogado Justin Mikita. O ator de Modern Family fez uma publicação nas redes sociais para celebrar a chegada do pequeno Sullivan.

O artista ainda exibiu os primeiros registros do recém-nascido e contou que precisou se ausentar da peça Take Me Out on Broadway para dar as boas-vindas ao bebê.

Triste por estar longe da minha família Take Me Out on Broadway esta noite, mas saímos correndo para dar as boas-vindas ao nosso mais novo filho, Sullivan Louis Ferguson-Mikita. Um agradecimento especial ao Dr. Shahin Ghadir por nos ajudar a aumentar nossa família e nossa incrível barriga de aluguel e todas as enfermeiras e médicos. Estamos muito felizes por ser uma família de quatro pessoas. Meu incrível substituto Timothy Wright estará esta noite e amanhã e estarei de volta ao jogo na quinta-feira, 17/11. Sei que Tim tem todos vocês em mãos maravilhosas. VAI, EMPIRES!