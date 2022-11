Gilberto Barroso e Vitor Azambuja



16/11/2022 | 11:49



Um novo universo está tomando conta dos debates sobre Educação. Depois da tecnologia, que se tornou aliada fundamental do ensino, é preciso preparar as crianças para lidar com essa grande oferta de recursos. Aí entra a Educação 5.0, que propõe o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, preparando melhor o cidadão para lidar com os desafios atuais e do futuro.

É preciso estimular os alunos a desenvolverem o senso crítico, a autonomia, o uso consciente e apropriado, ético, reflexivo e criativo da tecnologia. E isso deve ser aplicado desde a Educação básica. Entender o que pode ou não ser absorvido por eles, e qual material deve ser compartilhado entre os alunos, é de extrema importância. Nesse processo, o professor deve desenvolver novas habilidades e competências para aprimorar o processo pedagógico.

O educador deve estar sempre atento para que os alunos desenvolvam o senso crítico. O incentivo à leitura, para que as crianças estimulem a imaginação, a criatividade e desenvolvam um repertório, continua sendo fundamental. Ler e interpretar um texto possibilita ao aluno desenvolver habilidades importantes como: autoconhecimento, memória, atenção, autoconfiança e o engajamento educacional.

A Educação 5.0 afirma que conhecimentos digitais e tecnológicos são importantes, porém, pesquisadores em inovação e educação afirmam a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais, justificando que são essas competências que capacitam o estudante para o usa da tecnologia de forma criativa, saudável e produtiva.

O programa educacional De Criança Para Criança criou uma metodologia chamada "Criando Juntos" que tem fácil aplicação e pode ser adaptada a qualquer sistema de ensino, escola ou instituição, que motiva o estudante a aprender de forma participativa, criativa e lúdica, além de torná-lo corresponsável no processo. Inspirada nos conteúdos propostos pelas áreas do conhecimento, como Geografia, História, Matemática etc, a turma constrói uma história, a ilustra com desenhos dos personagens, objetos e cenários que a compõem e narram, gravando pelo celular.

Com esse material em mãos, a equipe do De Criança Para Criança pode então produzir uma linda animação. Uma das maiores vantagens desta metodologia ativa é fazer com que o aluno perceba que ele é o maior responsável pela sua aprendizagem.

Gilberto Barroso e Vitor Azambuja são criadores do programa De Criança Para Criança