Brad Pitt é visto com ex-esposa de Paul Wesley e acende rumores de namoro

16/11/2022 | 09:11



A fila andou? Ao que parece, Brad Pitt está vivendo um novo amor - e a moça responsável por roubar o coração do astro tem nome e sobrenome: Ines de Ramon. De acordo com o jornal Daily Mail, Pitt foi visto com a influenciadora, que é 29 anos mais jovem que ele, nos bastidores do show do Bono Vox, em Los Angeles.

Mas quem é a tal jovem? Ines é ex-esposa do também ator Paul Wesley, o eterno Stefan Salvatore da série The Vampire Diaries. Os dois subiram ao altar em 2019, mas anunciaram o término três anos depois, enquanto Brad está separado de Angelina Jolie desde 2016.

Ainda segundo o veículo, durante o show, Pitt não parou de tocar em Ines. Inclusive, ele até apresentou a moça ao casal de amigos Cindy Crawford e Rande Gerber. Contudo, o jornal noticiou que o ator foi embora sozinho do Orpheum Theatre e a influenciadora seguiu em outro carro.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o possível novo romance.