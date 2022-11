Roça é formada em A Fazenda com muita discussão entre ex-aliados

16/11/2022 | 01:11



A Fazenda está a todo vapor, e hoje foi dia de alfinetadas para lá de quentes entre os peões, em mais uma noite de formação de roça. E claro que durante o dia o assunto foi as diversas possibilidades de quem poderia enfrentar a berlinda.

A votação da noite começou com Iran, que é o dono do lampião da semana, ele decidiu ficar com o poder amarelo e deu o vermelho para Pelé.

Logo depois, o fogo no feno começou com a indicação direta de Babi para Deolane. A Fazendeira da semana não teve papas na língua e falou tudo o que pensa da rival.

- Ela não vai me calar

Deolane, claro, não deixou barato. e deixou o clima para lá de pesado rebatando as falas de Babi.

- Lá fora eu te pego, quebro a sua cara

Apesar dos ânimos exaltados, logo após a discussão entre Babi e Deolane, Iran pôde ler seu poder e comunicou que está imune ao segundo banquinho da noite.

A votação da casa ficou entre Bia e Ruivinha, porém, no final das contas, o segundo banquinho ficou com Ruivinha de Marte.

A influencer decidiu puxar a pétala, segundo ela por estratégia e para poupar Moranguinho, que já foi para a roça na semana passada. Porém, a jogada teve uma reviravolta com o poder vermelho, que estava com Pelé. O peão pôde trocar o terceiro roceiro por qualquer um dos participantes e decidiu colocar Bia.

No resta um, antes de sabermos quem foi o quarto roceiro, houve um embate entre Moranguinho e André. A peoa reclamou do posicionamento do aliado, por sempre defender o Iran. André não gostou nada das acusações e pela primeira vez explodiu durante a dinâmica. Eita.

E a discussão foi longa.

E não teve jeito, Andre ocupou o último banco da roça. Exaltado, ele decidiu vetar a Bia da prova do fazendeiro de amanhã. Eita, e essa crise no grupo A?

E ai, quem você acha que deixa o reality nesta semana?