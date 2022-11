Produção industrial da China desacelera em outubro; vendas no varejo caem

15/11/2022 | 07:23



A produção industrial da China cresceu 5,0% em outubro, em comparação com o mesmo mês de 2021, e subiu 0,33% ante o mês anterior. Apesar de ter subido um pouco acima da previsão do mercado, de 4,9%, marca uma desaceleração ante a alta anual de setembro, de 6,3%. Os dados foram divulgados na noite de segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês).

Já as vendas no varejo caíram 0,5% na comparação anual de outubro, com queda mensal de 0,68%. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam avanço anual de 0,7%. Em setembro, o setor havia aumentado as vendas em 2,5%, em relação ao mesmo mês do ano passado.

Ainda de acordo com o NBS, os investimentos em ativos fixos tiveram alta de 5,8% no acumulado do ano até outubro, em comparação com o mesmo intervalo de 2021. O número veio um pouco abaixo do aumento de 5,9% esperado pelo mercado.

*Com informações de Dow Jones Newswires