São Caetano abre inscrições para ensino técnico noturno

Da Redação



14/11/2022 | 12:34



A partir de hoje (14) abrem-se as inscrições para o processo seletivo classificatório da EPT (Educação Profissional Técnica) do 1º semestre de 2023, período noturno, em São Caetano.

As aulas serão ministradas na EME (Escola Municipal de Ensino) Prof.ª Alcina Dantas Feijão, situada na Rua Capivari, nº 500, Bairro Mauá, e as inscrições devem ser feitas online pelo site https://ept.scseduca.com.br, até às 17h30 do dia 29 de novembro.

São oferecidas 35 vagas para o curso de Técnico em Administração, 35 vagas para Técnico em Contabilidade, 35 para Técnico em Informática, 35 para Técnico em Logística e 35 vagas para o curso de Técnico em Publicidade. Não serão formadas turmas com número inferior a 25 alunos.

PROCESSO SELETIVO

Os candidatos serão classificados por meio de análise do rendimento escolar do 1º ano do Ensino Médio, comprovado pelo Histórico Escolar, para alunos que já concluíram o 3º ano, ou pelo Boletim Escolar com a média final do 1º ano, para alunos que ainda estão cursando o Ensino Médio.

Os candidatos serão classificados considerando o somatório das notas de Português, Matemática, Física, Biologia, História, Geografia e Inglês do 1º ano do Ensino Médio. Como critério de desempate será considerado o candidato com menor idade.

A lista de classificação dos candidatos será publicada no site https://ept.scseduca.com.br, e afixada na unidade escolar no dia 5 de dezembro.

MATRÍCULA

As matrículas serão realizadas no período de 6 a 9 de dezembro. A entrega da documentação será realizada no ato da matrícula e deverá ser efetuada pelo pai ou responsável legal do candidato (quando menor), ou pelo próprio candidato (maior de idade).

No prazo determinado para matrícula o candidato classificado deverá entregar os seguintes documentos:

a) cópia da Certidão de Nascimento;

b) cópia da Carteira de Identidade;

c) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

d) comprovante de residência – conta de água e luz (referente ao mês de setembro de 2022);

e) Imóvel alugado – cópia do contrato de locação do imóvel com firma reconhecida e recibo de pagamento do aluguel do mês de outubro de 2022; Imóvel Próprio – cópia do carnê do IPTU do ano de 2022;

f) declaração de escolaridade/histórico escolar.

Havendo vagas remanescentes após o período de matrícula, será publicada a segunda lista de classificados no dia 15 de dezembro, pelo site https://ept.scseduca.com.br com informações sobre o período para matrícula.

O edital na íntegra foi publicado nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial Eletrônico: https://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br/