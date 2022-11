Grande ABC está com 712 oportunidades de emprego

Da Redação



14/11/2022 | 09:24



São Caetano nesta semana oferece o maior número de vagas (283), como por exemplo para ajudante de acabamento (15), auxiliar de cozinha (12), consultor comercial (10) e repositor de mercadorias (6). A grande maioria delas são CLT.

Já são Bernardo está com 129 oportunidades disponíveis na CTR (Central de Trabalho e Renda), sendo a maioria delas para auxiliar de logística (30), auxiliar de linha de produção (17), motorista de caminhão (14) e pedreiro (14).

O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá está com 112 vagas de emprego. Entre as diversas funções disponíveis no painel estão: estagiário nas áreas de engenharia civil, arquitetura, administração e engenharia mecânica e também vagas de emprego para ajudante de obras, atendente de balcão, borracheiro, montador industrial e tapeceiro de móveis. Profissionais interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Ribeirão Pires reúne 97 oportunidades, como atendente de lojas (50), auxiliar de linha de produção (11), vendedor (10) e repositor de mercadorias (10). O PAT -­ Ribeirão Pires funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55 ­ Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sextafeira, das 8h30 às 16 h. Informações pelo telefone 4824-4282.

A cidade de Santo André oferece 50 vagas, dentre elas vendedor (10), motorista de caminhão (4) e auxiliar de mecânico diesel (5). Interessados nestas e em outras oportunidades de emprego, devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link : htps:/servicos.mte.gov. br. Para atendimento presencial, compareça ao CPETR localizado na Praça IV Centenário, 01 ­ Centro (Prédio Executivo Prefeitura ­ Térreo 01) de segunda a sexta-feira das 10h às 15h (exceto hoje, 14, e amanhã, 15).

Em Diadema são 39 vagas, 6 delas para pessoas com deficiência. Há oportunidades para ajudante geral (5), operador de coladeira (3), auxiliar administrativo operacional (3) e auxiliar de lavanderia ­ PcD (2).

Rio Grande da Serra está com uma vaga para pizzaiolo (com experiência) e uma para vendedor interno (não precisa ter experiência). Interessados devem comparecer ao PAT portanto currículo atualizado para retirada da carta de encaminhamento, na Rua Pref. Carlos José Carlson, 280, Centro.