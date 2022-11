Sinal de alerta

Da redação



12/11/2022 | 11:09



É necessário prestar atenção ao alerta do secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn: estamos muito próximos do retorno do uso obrigatório das máscaras em São Paulo. O aviso do médico e professor, apesar de carregar um pouco de um tom alarmista, faz muito sentido. Os casos de contaminação da Covid-19, que muita gente achou que já era coisa do passado, estão crescendo de forma preocupante e consistente. Não dá para negar o óbvio. Há mais gente contaminada com a doença do que vimos nos últimos meses, por exemplo.

No Grande ABC, é possível medir essa arrancada em números. Em apenas 24 horas, quatro cidades da região (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá) registraram, entre segunda e terça-feira, 430 novas infecções por coronavírus. Isso significa uma alta de 170,4% somente levando-se em conta este intervalo de tempo. Preocupante. Não há como negar que as aglomerações provocadas pelo período eleitoral também contribuíram para isso.

Para que o cenário projetado pelo secretário estadual se confirme, no entanto, ainda é necessário a confirmação do aumento também representativo das internações pela doença. O assunto é tão sério e é tratado com tamanha preocupação pelas autoridades do setor que já há, inclusive, uma reunião marcada na segunda-feira, em plena emenda de feriado, com representantes do comitê cientifíco da Secretaria de Ciência e Desenvolvimento em Saúde.

Aos que já haviam esquecido do uso de máscaras e das recomendações para evitar o contágio, como uso constante do álcool em gel e do distanciamento físico, principalmente para quem tem sintomas e para os chamados grupos de risco, é necessário ter em mente que a batalha ainda está longe de chegar ao fim. É possível evitar que o cenário tenebroso que o Brasil já enfrentou volte de uma forma tão rápida. Depende da disposição de cada um em fazer sua parte. É hora de armar a guarda de novo. Pelo bem da saúde.