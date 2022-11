G20: Biden trabalha para expandir laços com o sudeste asiático à sombra da China

12/11/2022 | 10:15



O presidente Joe Biden se juntou a uma conferência de nações do sudeste asiático no sábado, procurando enfatizar o compromisso dos Estados Unidos na região onde a China também está trabalhando para expandir sua influência.

Biden e Xi se encontrarão na segunda-feira na cúpula do G20, que reúne líderes das maiores economias do mundo, que será realizada este ano na Indonésia, na ilha de Bali.

Os esforços de Biden na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático destinam-se a lançar as bases para sua tão esperada reunião com o presidente chinês Xi Jinping - o primeiro encontro cara a cara da presidência de Biden com um líder cuja nação os EUA agora consideram seu rival econômico e militar mais poderoso.

Viajando para Phnom Penh no início do sábado, O conselheiro de segurança nacional dos EUA Jake Sullivan disse que Biden levantará questões como liberdade de navegação e pesca ilegal e não regulamentada pela China com os líderes da ASEAN - com o objetivo de demonstrar assertividade contra Pequim.

A liberdade de navegação refere-se a uma disputa envolvendo o Mar da China Meridional, onde os Estados Unidos dizem que podem navegar e voar onde quer que a lei internacional permita e a China acredita que tais missões são desestabilizadoras.

Sullivan disse que os EUA têm um papel fundamental a desempenhar como força estabilizadora na região e na prevenção de qualquer nação de se envolver em "intimidação e coerção sustentadas, que seriam fundamentalmente adversas às nações da ASEAN e outros países".

A visita de Biden ao Camboja - a segunda de um norte-americano presidente - continua o esforço de seu governo para demonstrar seus investimentos no Pacífico Sul, que foi destacado no início deste ano quando a Casa Branca sediou uma cúpula da ASEAN em Washington, a primeira desse tipo.

A ASEAN este ano está elevando os EUA a um status de "parceria estratégica abrangente" - um aprimoramento amplamente simbólico de seu relacionamento, mas que coloca Washington no mesmo nível da China, que recebeu a distinção no ano passado.