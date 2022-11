Quem são e onde vivem os povos originários da região?

Equipes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) voltaram a campo neste ano para a realização do Censo 2022, 12 anos depois do último levantamento demográfico nacional. A diretriz de trabalho para todos os recenseadores é que ninguém fique de fora. Nesta edição da pesquisa, quilombolas e os chamados povos originários, os indígenas, têm especial atenção.

No início desta semana, o Diário acompanhou o longo trajeto percorrido pelos profissionais do instituto até a aldeia Brilho do Sol – Kuaray Rexakã, um dos três agrupamentos da região (todos em São Bernardo). Foram mais de 40 quilômetros de carro saindo da Escola Estadual Santa Dalmolin Demarchi, posto de coleta, até o Curucutu, no Pós-Balsa. De lá, trilha estreita, aberta na mata, dá acesso ao segundo maior agrupamento indígena da região.

De acordo com a Prefeitura, 60 indígenas vivem em aldeias situadas nos limites da Terra Indígena Guarani Tenondé Porã, de quase 15,969 ha², que abrange, além de São Bernardo, São Paulo e cidades do Litoral. No Grande ABC, a área, reconhecida pela Funai (Fundação Nacional do Índio), tem por volta de 44,55 km².

“Nós temos dois tipos de questionário aplicados. Um para o agrupamento indígena, que abrange questões relacionadas à condição de vida e infraestrutura do local. No segundo, aplicado família por família, investigamos as relações familiares, como se identificam, língua que falam, entre outros aspectos”, explicou a coordenadora de área do IBGE em São Bernardo, Joyane Silva, 28 anos.

Além da Brilho do Sol, o Censo 2022 já visitou a aldeia Nhamandu Mirim, a menor e mais jovem. Até o fim deste mês, os profissionais farão o recenseamento dos indígenas do agrupamento Guyrapaju. Os dados demográficos da população, entre outras informações, serão divulgadas pelo IBGE após a conclusão do Censo.

Esta é a primeira vez que as três aldeias são incluídas na pesquisa censitária. Isso porque a Funai reconheceu a Terra Tenondé Porã apenas em 2016. Antes disso, até o Censo de 2010, os questionários foram aplicados somente com a população indígena em contexto urbano, que vive nas cidades com os não indígenas.

Naquela edição, a região tinha 2.358 indivíduos indígenas nesta condição, a maior parte em São Bernardo (33%, ou 778 pessoas). Em todo o País, eram quase 897 mil indígenas, 517.383 vivendo em aldeias, ou seja, 57,6% do total.

“O primeiro desafio para estes povos é sair da invisibilidade e, a partir disso, combater esteriótipos, preconceitos, negações. Eles precisam saber que devem ir atrás de seus direitos”, defendeu Marcos Aguiar, coordenador do Índios na Cidade, da Opção Brasil, e do Coletivo Índios na Cidade, do Instituto Social e Cultural Brasil.

Lucas Souza, 28 anos, agente censitário do Posto Demarchi, reforça a importância do Censo dentro das aldeias. “Os gestores precisam saber, por exemplo, que aqui (Brilho do Sol) não há coleta de esgoto. E trazer políticas públicas adequadas à forma de vida desses povos, respeitando sua tradição”.