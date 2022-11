Ucrânia retoma Kherson e impõe pior derrota de Putin na guerra

12/11/2022 | 08:04



A Ucrânia retomou ontem a cidade de Kherson, uma das principais que estavam sob domínio russo e única capital regional dominada por Moscou. Foi a pior derrota militar do presidente Vladimir Putin desde o início da invasão, em 24 de fevereiro. A reconquista foi concluída momentos após a Rússia retirar tropas de quase toda a região, com o objetivo de se reagrupar na margem esquerda do Rio Dnieper.

Em cenas postadas em redes sociais, uma multidão de moradores festejou quando as forças ucranianas chegaram ao centro de Kherson. Em um vídeo que circulou na internet, uma jovem ucraniana toca violino enquanto os soldados caminham pelas ruas.

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, disse que foi um dia “histórico” ao confirmar que unidades especiais estavam na cidade. “Kherson está retornando ao controle da Ucrânia”, disse.

Horas antes, o Ministério da Defesa russo emitiu nota que dizia ter concluído a retirada de 30 mil soldados. “Hoje (ontem), às 5h em Moscou, completou-se o transporte das tropas russas até a margem esquerda do Rio Dnieper”.

A perda de Kherson seria o terceiro grande revés russo na guerra, após as retiradas de Kiev e de Kharkiv. Kherson foi a única capital provincial que a Rússia capturou e era um elo importante no esforço da Rússia para controlar a costa sul ao longo do Mar Negro.