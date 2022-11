Caio Castro comemora ser o escolhido pelo pai de Cristiano Araújo para interpretar o cantor em cinebiografia

11/11/2022 | 16:10



Vem aí, Caio Castro como Cristiano Araújo? O ator contou em entrevista ao Extra que se sentiu lisonjeado por ter visto o pai do cantor, João Reis, falar que gostaria de vê-lo interpretando o filho.

Li há pouco a matéria em que o pai do Cristiano revela sua vontade de me ver interpretando o cantor em uma obra, e fiquei honrado e muito grato com a lembrança. Ficaria muito orgulhoso em interpretar um ícone da música brasileira, um artista de extrema importância para o sertanejo, estilo tão presente na vida do brasileiro. Quero, sim, ver o roteiro, entender a história brilhante construída pelo Cristiano Araújo na música popular brasileira. Já estou em contato com o meu time e com a Glaz, produtora da série Rensga Hits!, para que possamos fazer acontecer esse projeto! Sou amigo do Felipe Araújo, irmão do cantor, o que me motiva ainda mais estar no projeto.

Ao jornal, o pai de Cristiano e Felipe Araújo contou que já recebeu propostas do Globoplay para fazer um documentário sobre a vida do cantor. No entanto o homem acredita que seu filho mereça algo maior e diz preferir uma ficção.