Rio Grande da Serra realizará 1ª Caminhada pela Inclusão dos Autistas

14/11/2022 | 07:00



Da Redação

A 1ª Caminhada pela Inclusão dos Autistas de Rio Grande da Serra será promovida no dia 3 de dezembro. A iniciativa da Prefeitura, em parceria com o TEAcolher Brasil, abrirá discussões sobre o tema na busca pela aproximação da comunidade autista com o poder público, além de permitir que a sociedade conheça mais sobre o universo autista.

A ação de destaque na luta pela inclusão dos autistas tem o intuito de conscientizar, reunir a comunidade TEA (transtorno do espectro autista) e promover ações de lazer e cultura, incluindo atividades sensoriais para todos os participantes. “A caminhada em Rio Grande da Serra será um marco no processo de inclusão da cidade. O TEAcolher e o Poder Executivo estão sensíveis à necessidade de informar a sociedade sobre o tema", comenta a equipe organizadora da atividade.

Os participantes receberão panfletos informativos e balões biodegradáveis para levar durante o percurso que inicia com concentração no Anfiteatro Zulmira Jardim Teixeira, às 8h30, com destino à Praça da Bíblia, onde terá recreação com personagens de super-heróis, piscina de bolinhas, cama elástica, pipoca e algodão doce.

Além disso, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Rio Grande da Serra participará do cadastro das primeiras Carteiras de Identificação do Autista. Os comércios que aderirem à caminhada receberão um selo pela Inclusão do projeto, que será colocado na frente do estabelecimento comercial.

Foto: Divulgação